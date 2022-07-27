Мастерски работала: в Тюмени при падении крана погибла популярная TikTok-звезда

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Тюмени погибла женщина при падении строительного крана. Ею оказалась 32-летняя тиктокерша-крановщица Эльвира.

«Популярная тиктокерша-крановщица из Тюмени погибла при падении строительного крана. Сильный ветер раскачал свет — и кабина рухнула высотой 12 метров», — говорится в Telegram-канале Тюмень № 1.

Известно, что погибшая выполняла погрузку бетонных конструкций. Как отметили в Следственном комитете, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обстоятельства трагедии выясняются.

По словам знакомых погибшей, у нее остались двое детей — дочь и сын. Ее TikTok насчитывает более 40 тысяч подписчиков. Эльвира снимала юмористические ролики, а также рассказывала о работе. Кроме того, она проводила прямые трансляции, общаясь с аудиторией. Об Эльвире очень тепло отзываются, пишет портал 72.ru.

«Я часто смотрел ее эфиры, мы почти не общались. Для кранового у нее железные нервы были. Я ее лучшей крановщицей считал: мастерски работала девушка», — сказал один мужчина.

«Эльвира снимала ролики о своей работе для TikTok. Там мы и познакомились. О ее смерти мне сообщил ее брат», — сказал другой.

Уточняется, что врачи приехали быстро, но травмы девушки оказались несовместимыми с жизнью. Среди подобных несчастных случаев можно упомянуть гибель четырех рабочих под завалами на стройке в Кировской области. Тогда обрушились перекрытия. Кроме того, в Новой Москве в результате обрушения трубы в строящемся торговом центре погиб один человек, а еще двое были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что замглавы муниципального района задержан из-за гибели школьницы на заброшенной стройплощадке под Кемерово.