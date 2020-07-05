Видео с места гибели четырех рабочих под завалами на стройке в Кировской области

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 262

Сообщается, что еще одного строителя достают из-под обломков.

Фото, видео: 5-tv.ru

Экстренные службы пытаются вытащить из-под завалов одного рабочего. Как сообщалось ранее, четверо погибли.

«Обрушились перекрытия, четверо строителей погибли, еще один зажат обломками, его достают. Там строили одноэтажное торговое здание, территория огорожена», — цитирует ТАСС главу Зуевского района Кировской области Анатолия Кощеева.

Площадь обрушения по предварительной оценке составляет 250 квадратных метров.

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