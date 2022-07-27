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Всего три слова: Брежнева прервала молчание после слухов о разводе с Меладзе

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 3 818

Вера Брежнева прервала молчание после слухов о разводе с Константином Меладзе

Всего три слова: Брежнева прервала молчание после слухов о разводе с Меладзе

Фото: Instagram* / ververa

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Новость о возможном расставании звездных супругов опровергала бывшая жена Меладзе Яна Сумм, однако у поклонников осталось множество вопросов.

Вера Брежнева прервала молчание на фоне слухов о разводе с Константином Меладзе. Певица опубликовала в своих сторис в Instagram* всего три слова, процитировав собственную же песню.

«Любовь спасет мир», — лаконично написала Брежнева.

Неизвестно, имеют ли слова певицы какое-то отношение к ситуации в ее личной жизни, однако поклонники продолжают беспокоиться. Артистка стала реже выходить на связь в соцсетях, давно не выставляла снимки или видео с мужем.

Не так давно появились слухи о разводе певицы с композитором. С учетом того, как пара скрывала свою свадьбу в 2015 году, опасаясь осуждения, вполне вероятно, что теперь они делают то же самое со своим расставанием.

Тем не менее экс-супруга Меладзе Яна Сумм уверена, что новости о разводе Веры и Константина — неправда. При этом она призналась, что давно не видела пару, а в последний ее приезд в Италию бывший муж Сумм был один.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-супруга Константина Меладзе объяснила их воссоединение в Италии.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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