«Только вдвоем»: экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс вышла замуж

Даже в день торжества певица решила не показывать лицо своего избранника.

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс вышла замуж. Радостным событием знаменитая певица поделилась в социальной сети.

«Больше не Кондратьева (настоящая фамилия артистки — Прим. ред)! Праздников в моей жизни хватает, поэтому сегодня только вдвоем! Люблю!» — подписала фото в свадебном платье и с мужем Вокс.

Влюбленные не стали устраивать пышное торжество. Пара скромно расписалась в одном из ЗАГСов столицы. Для праздничного события певица выбрала белое платье мини с открытыми плечами. Ее избранник отдал предпочтение классическому черному костюму.

К слову, даже в день торжества певица не стала показывать лицо любимого. Известно, что зовут его Сергей Свитавский. Мужчина далек от мира шоу-бизнеса, поэтому старается избегать публичности. Пара готовилась к свадьбе с конца прошлого года.

До брака с Сергеем Вокс состояла в отношениях с фотографом Дмитрием Бурмистровым. Но их роман продлился недолго. В конце января 2016 года влюбленные разошлись. О причинах разрыва певица не говорила: детали личной жизни предпочитает скрывать. После расставания с Вокс Бурмистров очень быстро нашел себе новую пассию и женился. Алиса же не была готова к новому роману. Любовь всей своей жизни она очень долго искала. Но теперь по-настоящему счастлива.

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