Галкин забоялся оказаться брошенным Пугачевой за границей: «Начинает напрягаться»

Юморист демонстрирует публике счастливую и беззаботную жизнь в Юрмале. Однако некоторые все же заметили в поведении знаменитости нарастающие внутри него страхи.

Чем ближе наступление осени, тем сильнее становится страх Максима Галкина быть брошенным женой Аллой Пугачевой и остаться в одиночестве. Такое мнение выразила блогер Алена Жигалова, увидев видео с недавней прогулки звездного семейства по Юрмале.

На видео критикующий родину из-за границы юморист интересуется у Пугачевой и детей, куда они так быстро пошли без него. На что Примадонна ответила — она думала, любимый рядом. Но он отстал.

«Максим Галкин начинает напрягаться, ведь до окончания каникул Гарри и Лизы осталось чуть больше месяца, а сама Алла говорила о возвращении в Россию к 1 сентября», — прокомментировала Жигалова в своем Telegram-канале.

Действительно, до сих пор неизвестно, вернется ли Галкин вслед за Пугачевой и детьми в Россию. Они покинули родину вскоре после начала специальной военной операции. Обосновавшись в Израиле, Примадонна вышла на связь с поклонниками и объяснила причину отъезда. По ее словам, ей понадобилось лечение за границей. Об эмиграции никакой речи не идет, уверяла Алла Борисовна.

Однако пока Пугачева объяснялась, Галкин стал резко высказываться в адрес России и сограждан, чем вызвал негодование у внушительной части российской публики. Россияне рекомендовали юмористу больше никогда не возвращаться на родину, ведь тут его больше никто не ждет.

Между тем Пугачева заявила — она вернется в Россию ближе к осени, чтобы ее дети смогли пойти в школу. Однако вскоре звездное семейство перебралось из Израиля в Латвию. Оттуда Галкин анонсировал гастрольный тур. В конце июля он намерен выступить в Турции, а дальше в Финляндии, Польше, Великобритании. В сентябре юморист будет радовать граждан Австралии и Новой Зеландии. И если так, то Галкин за границей действительно окажется брошенным женой.

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