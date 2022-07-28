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Вся в маму! Оксана Самойлова нарядила 11-летнюю дочь в мини-платье с декольте

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Игорь Рязов
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Дочь Самойловой Ариела в честь 11-летия нарядилась в мини-платье с декольте

Вся в маму! Оксана Самойлова нарядила 11-летнюю дочь в мини-платье с декольте

Фото: Instagram* / samoylovaoxana

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Старшей наследнице рэпера Джигана исполнилось 11 лет. Девочка не захотела в этом году устраивать грандиозный праздник, но быть красивой в важный день сочла важным.

В семье рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой праздник. Старшей наследнице Ариеле исполнилось 11 лет. Звездная мама каждый год устраивает пышные торжества, однако в этом году дочка не захотела устраивать грандиозную вечеринку. Но все же совсем оставить девочку без праздника Самойлова, конечно, не смогла.

Подготовка началась с раннего утра. Оксана украсила новый роскошный особняк воздушными шарами, а в зале подготовила несколько вигвамов на случай, если подруги дочки захотят остаться ночевать. Во дворе блогер организовала площадку с аттракционами, цветами и праздничным столом.

она и дочь в черных платьяхОксана Самойлова с дочкой Ариелой. Фото: Instagram * / samoylovaoxana

Первые теплые слова в этот день получила Самойлова. Муж подарил Оксане букет роз, вручил презент и поздравил ее с днем рождения дочери. А после звездная мама устроила для именинницы фотосессию, облачившись в одинаковые мини-платья черного цвета.

«Из маленькой принцессы ты на глазах с невероятной скоростью превращаешься в девушку. Моя красавица, гордость и мой первенец. С каждым годом я все больше удивляюсь и все больше влюбляюсь в тебя», — написала Самойлова в социальной сети.

Интернет-пользователи присоединились к поздравлению и отметили, какой красавицей растет наследница Самойловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Оксана Самойлова подверглась критике и травле.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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