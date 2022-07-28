Депутат Госдумы предложила увеличить стипендии студентам до 15 тысяч рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин; 5-tv.ru

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Сейчас учащиеся российских вузов получают от 600 до пяти тысяч рублей. В Госдуме уверены, что заниматься наукой и прожить на эти деньги — невозможно.

Студентам будут платить больше! Стипендии предложили поднять до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как пишут «Известия», с такой просьбой к правительству обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Правда, в этом году это будет сделать затруднительно, поскольку бюджет уже сформирован. Поэтому на этот год предлагается поднять лишь сумму индексации до 9% вместо 4% запланированных ранее.

Сейчас сумма стипендий колеблется от 600 до пяти тысяч рублей вместе с доплатами — именными, губернаторскими и президентскими. Но все равно сумма значительно ниже МРОТ, который с 1 июня составил чуть более 15 тысяч.

На нынешние стипендии прожить студентам невозможно. А некоторые и вовсе вынуждены бросить науку, так как из-за подработки времени на учебу не остается, подчеркнули авторы инициативы.

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