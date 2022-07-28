Попались! В Херсоне выявили группу наводчиков ударов ВСУ по городу

Данные о местоположении ВС РФ могли передаваться всеми желающими через один из Telegram-каналов.

Российскими силовиками выявлена группа украинских агентов, которая корректировала артиллерийский огонь по ВС РФ в Херсоне и области.

«При попытке видеосъемки у военного объекта был задержан гражданин Украины, работник консервного завода. Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области», — приводит слова собеседника РИА Новости.

Известно, что задержанный был подписан на один из Telegram-каналов, где рассказывать о местоположении союзных сил мог кто угодно. Когда он увидел российских военных, раздающих гуманитарную помощь мирному населению, он сделал видеозапись и отправил в сообщество. Затем с фигурантом связалась некая женщина, попросив направлять видеоматериалы ей. Тот согласился и зафиксировал несколько блокпостов, а также мирную жизнь граждан.

Также им были запечатлены российская военная техника, здания с триколором и другие подобные объекты. Оказалось, что женщина ранее служила в украинской авиации, затем была переведена в Центр информационно-психологических операций. Подразделение обеспечивало обработку информации от жителей, которые проживают на подконтрольной РФ территории.

За предоставленные данные задержанный получил 550 гривен, что на апрель в рублях соответствовало 1,4 тысячи рублей. Денежные переводы осуществлялись после каждой отправки данных. Вместе с женщиной действовал помощник, получающий информацию от задержанного в Telegram. По словам силовиков, бывшая военнослужащая сбежала в Одессу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ при обстреле Донецка применили запрещенные мины «Лепесток».