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За непростой путь к счастью: Макеева похвасталась победой мужа

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 221

Актриса Макеева похвасталась победой мужа в кулинарном конкурсе

За непростой путь к счастью: Макеева похвасталась победой мужа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia

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Роман Мальков радует супругу кулинарными шедеврами и дома. Ведь именно он отвечает за кухню в семье.

На днях российская актриса театра и кино Анастасия Макеева вместе со своим мужем-бизнесменом Романом Мальковым вернулась домой из Сочи. В городе курорте пара прошла детокс-программу для организма.

В Москве же супруги посетили один из ресторанов столицы, где стали участниками конкурса.

«Вчера мы стали участниками гастрономического ужина, организованного рестораном Grand Урюк. Готовили тартар. Независимое жюри отдало Роме победу в номинации «Любовь все победит». В нашей семье готовит именно он. Вообще, награду нам вручили за непростой путь к счастью», — написала артистка в своих социальных сетях.

Актриса Анастасия Макеева и ее муж бизнесмен Роман МальковАктриса Анастасия Макеева и ее муж бизнесмен Роман Мальков. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

40-летняя Макеева также заявила, что очень гордится своим мужем и его кулинарными успехами. К слову, актриса вышла замуж за бизнесмена в мае прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что популярная российская актриса Мария Шукшина высказалась о назначении на пост режиссера Большого театра актера Александра Молочникова. По ее мнению, это было ошибкой.

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