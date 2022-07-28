Шукшина осудила приглашение в Большой театр Молочникова: «Унижение русской классики»

В режиссере начали происходить неприятные изменения после его работы с мужем Ксении Собчак, отметила актриса.

Популярная российская актриса Мария Шукшина высказалась о назначении на пост режиссера Большого театра актера Александра Молочникова. По ее мнению, это было ошибкой. Пост актриса опубликовала в своей Telegram-канале.

Артистка считает, что в столь политически нестабильное время было неправильно приглашать на работу в Большой театр «проукраинского» человека. Также она считает, что несогласные с необходимостью проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса, включая Молочникова, могут иметь проблемы с психикой.

Александр Молочников. Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Шукшина признала, что ранее Молочников был талантливым режиссером. По ее мнению, неприятные изменения в нем начали происходить после сотрудничества с мужем Ксении Собчак.

«Пока он был учеником Олега Табакова — был талантливым, перспективным режиссером. Как только начал работать у мужа Собчак Богомолова, стал последнего копировать, собрал все приемы и штампы из спектаклей оного, также стал самоутверждаться за счет унижения и уничтожения русской классики, также провоцировать публику» — написала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа причина разрыва Молочникова и Варнавы.