Захарова: ресурс образа Зеленского полностью исчерпан Западом

Запад сформировал собственный образ Зеленского. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ресурс такого образа исчерпан. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух, следовательно, без приправы его больше не растягивается. Теперь в политическом меню блюдо называется «Зеленский под Еленой», — отметила дипломат.

Кроме того, она подчеркнула, что имидж украинского лидера уже не поменять.

«Имидж не изменить: военизированный образ ни на какой другой не поменять без несбыточной победы. Новый формат общения придумать тоже не удалось», — пояснила Захарова.

По ее словам, западные СМИ занимаются раскруткой супруги президента Украины, поскольку сам он уже всем надоел. В частности, речь идет о визите первой леди Незалежной в США, ее фотосессиях в бункере и попадании на обложки журналов. Более того, Зеленский дает новостную повестку на фоне избранницы.

Захарова не раз говорила о том, что фигура Владимира Зеленского достаточно противоречива. Все его заявления необходимо тщательно проверять. Она высказывала мнение, что тексты для политика пишут третьи лица. Одним из примеров можно считать слова Владимира Александровича о готовности к мирным переговорам с Россией. После них он утверждал, что победа может быть достигнута только на поле боя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американцы сравнили Зеленского с Гитлером после гламурной фотосессии с женой.