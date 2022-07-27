Американцы сравнили Зеленского с Гитлером после гламурной фотосессии с женой

Президент Украины с супругой сочли сейчас уместным позировать для фотографов Vogue, чем вызвали массу негодования со стороны соотечественников и жителей западных стран.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohammad Javad Abjoushak; 5-tv.ru

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Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой устроили фотосессию для модного журнала Vogue. Она вызвала массу критики в сети. Американцы даже сравнили украинского лидера с Гитлером.

Владимир Зеленский по поводу нарядов особо не переживал, он как всегда предпочел футболку грязно-зеленого цвета. А вот над супругой работала целая армия стилистов и визажистов. Те, кто разбирается в моде, образы оценили в десятки тысяч гривен.

Зеленская то с грустью стояла в аэропорту Гостомеля у разбитой техники, то позировала в кабинете мужа. Соотечественники фотосессию не оценили. Прокомментировав, что сейчас не время для подобного гламура.

Еще дальше пошли пользователи Twitter из США и других западных стран. Один из участников дискуссии сравнил фотосессию Зеленских со снимком, на котором Гитлер изображен со своей сожительницей Евой Браун.

«Разве лидеры других стран делают модные фотосессии во время вооруженных конфликтов?»

«Очевидно, что у них полно времени, чтобы заниматься этим»;

«Запад отправляет им все больше оружия и миллиарды долларов, чтобы они позировали для Vogue», — отметили другие комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы заподозрили подавшего в отставку Бориса Джонсона в «романе» с Владимиром Зеленским.

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