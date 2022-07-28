Чулпан Хаматова жалуется на существование в Латвии
Артистка не может себе позволить жить за границей на широкую ногу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
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Известная российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова покинула территорию РФ после начала специальной военной операции, проводимой Россией по защите Донбасса. В текущее время она проживает в Латвии и работает в рижском театре. Артистка не скрывает, что текущий уровень жизни ее не устраивает, ведь на родине все было по-другому.
Как сообщает Хаматова, за границей в первое время ей помогали друзья, ведь она даже не могла снять деньги с российских карт. Спустя какое-то время актриса стала выступать в рижском театре, и ситуация изменилась к лучшему. Но при этом жить на широкую ногу, как это было в России, не может.
«Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово!» — говорит Хаматова.
Также отмечается, что ей хотел помочь бизнесмен Олег Тинькофф. Предприниматель звонил артистке, и та сказала нет.
«Российские карты были заблокированы, у меня началась паника. У меня большое количество друзей, они помогают. У меня нет такого отчаяния!» — цитирует ее слова Starhit.ru.
В одном из интервью латвийскому телевидению она призналась, что все десять лет, будучи народной артисткой России, считала это звание бредятиной и даже стеснялась его.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Шукшина высказалась о назначении на пост режиссера Большого театра актера Александра Молочникова.
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