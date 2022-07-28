Орбакайте опровергла слухи об эмиграции анонсом концертов в России

Певица Кристина Орбакайте поделилась с общественностью планами на будущее. Артистка планирует оставаться в Москве.

Орбакайте Новый год планирует провести в России. В социальных сетях она опубликовала афишу, согласно которой у нее пройдут концерты, запланированные на 31 декабря.

Согласно предварительным данным, цена на билеты варьируется от двух до 20 тысяч рублей. Поклонники поддержали такое решение певицы. Многие из них также надеются, что в Россию вернется и певица Алла Пугачева

Кристина Орбакайте уже давно вместе со своей семьей живет в США, но работает в России. Недавно родину покинула ее мама Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным. По словам Примадонны, она уехала в отпуск и на лечение. Пока она поправляет здоровье, Максим Галкин выступает по города Израиля, в которых активно критикует российскую власть и россиян. Из-за резких высказываний многие поклонники перестали ждать возвращения звездной четы на родину.

Как ранее писал 5-tv.ru, Кристина Орбакайте дала понять, что не планирует разрывать связи с Россией.