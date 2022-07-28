«Какое ты имеешь право?»: телеведущий Юрий Николаев разнес Галкина

Он разочаровался в юмористе, потому что считает его поведение неприемлемым.

Телеведущий Юрий Николаев раскритиковал юмориста Максима Галкина за его высказывания о России. Об этом он заявил в эфире шоу «Антонимы» с Антоном Красовским.

По его словам, Галкин заработал очень много денег в России. Николаев считает, что артист уехал, потому что боится потерять все свои деньги, которые были заработаны за счет государства и благодаря работе на федеральных каналах. Юрий не стал раскрывать заработки коллеги.

«В стране, которую ты сейчас охаиваешь, которую ты если не ненавидишь, то хотя бы презираешь, какое ты имеешь право это делать?» — заявил Николаев.

Телеведущий добавил, что разочаровался в Галкине, потому что для него такое поведение было бы неприемлемо.

Максим Галкин вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой покинул Россию после начала специальной военной операции. По словам Примадонны, ей понадобилось лечение за границей. Тем временем Галкин стал резко высказываться в адрес России и сограждан, чем вызвал негодование у значительной части российской публики. россияне рекомендовали юмористу больше никогда не возвращаться на родину, потому что его тут никто не ждет.

Как ранее писал 5-tv.ru, блогер Алена Жигалова заявила, что Максим Галкин боится оказаться брошенным пугачевой за границей.