Песков: в России тревожная динамика заболеваемости коронавирусом

В России за сутки впервые с середины апреля выявлено более 11 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Динамику заболеваемости прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Цифры действительно растут. Мы видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас, но и в целом в ряде стран наблюдается тревожная динамика. Граждан никто не ограничивает. Те граждане, которые на фоне этих данных испытывают обеспокоенность и хотят заботиться о своем здоровье, им никто не мешает принимать самостоятельно меры предосторожности», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что соблюдение или несоблюдение мер — право каждого человека, подчеркнув увеличение количества заболевших. До этого Песков отмечал, что нынешняя ситуация с коронавирусом непохожа на предыдущую. К слову, он сообщил журналистам о том, что его прививка действует. При этом он не ответил на вопрос о ревакцинации российского лидера.

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