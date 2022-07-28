Песков: в России тревожная динамика заболеваемости коронавирусом

Представитель Кремля сообщал, что текущая ситуация с COVID-19 непохожа на предыдущую.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Wagner via www.imago-imag; 5-tv.ru

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В России за сутки впервые с середины апреля выявлено более 11 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Динамику заболеваемости прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Цифры действительно растут. Мы видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас, но и в целом в ряде стран наблюдается тревожная динамика. Граждан никто не ограничивает. Те граждане, которые на фоне этих данных испытывают обеспокоенность и хотят заботиться о своем здоровье, им никто не мешает принимать самостоятельно меры предосторожности», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что соблюдение или несоблюдение мер — право каждого человека, подчеркнув увеличение количества заболевших. До этого Песков отмечал, что нынешняя ситуация с коронавирусом непохожа на предыдущую. К слову, он сообщил журналистам о том, что его прививка действует. При этом он не ответил на вопрос о ревакцинации российского лидера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названы новые неприятные симптомы продолжительного COVID-19.

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