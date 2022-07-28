Песков призвал не доверять данным NYT о потерях ВС РФ на Украине
Американская газета распространяет информацию о том, что Россия потеряла на Украине 70-75 тысяч человек. При этом ее данные не сходятся даже с заявлениями ЦРУ.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Chan Long Hei; 5-tv.ru
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Даже самые солидные издания сейчас не гнушаются распространять фейки. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал материал американской газеты NYT о том, что потери российских войск на Украине якобы оцениваются в 70-75 тысяч человек убитыми и ранеными. Журналисты сослались на данные администрации президента США Джо Байдена.
«Это не заявление американской администрации, это публикация в газете, — подчеркнул Песков. — В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться».
Примечательно, что данные NYT не сходятся со словами директора разведывательного управления ЦРУ — глава ведомства говорил о 60 тысячах убитых и раненых военнослужащих.
ВС РФ вместе с союзными силами Донецкой и Луганской народных республик продолжают спецоперацию на Украине. Ее главными целями остаются возвращение мира в Донбасс, а также демилитаризация и денацификация Незалежной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что националисты взорвали школу с людьми в Белогоровке ради фейка для западных СМИ.
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