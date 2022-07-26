Националисты взорвали школу с людьми в Белогоровке ради фейка для западных СМИ

В ЛНР съемочной группе «Известий» удалось раскрыть одну из самых циничных провокаций ВСУ. Наш корреспондент первым добрался до Белогоровки, где украинские военные взорвали школу и заживо погребли несколько десятков человек — чтобы затем обвинить в этом Россию.

Истории тех, кому удалось выжить — в репортаже Дмитрия Зименкина.

Вот эта известковая глина или гора Меловая и дала название поселку Белогоровка. Который, кстати в некоторым украинских пабликах до сих пор считают находящимся под контролем ВСУ. Это, конечно, ложь. За Белогоровку дрались долго, с переменным успехом, но она наша уже с начала июля. О ВСУ здесь напоминают только постоянные обстрелы и брошенные ими автомобили.

«Вот эта машинка, на которой ВСУ приехали в Белогоровку. На самом деле она отобрана у жителя Донецка. Вот техпаспорт, тут номер сходится с VIN кодом на лобовом стекле. И они просто перевесили номер. Потому что на европейских номерах, как нам сказали, перемещаться по территории Украины куда проще, чем на донецких», — показал корреспондент «Известий».

Когда идешь по вымершему поселку, нервы напряжены до предела. Пугает каждый шорох. Особенно тяжелая атмосфера здесь — это разрушенная школа в Белогоровке, место трагедии. Мало кто знает, что еще это символ махровой украинской пропаганды. Если открыть любые мировые новости, вы поймете, что это представлено как символ российской агрессии. Но правда другая — 7 мая здесь были убиты десятки людей. Сразу после этого киевский режим запустил серию пропагандистских репортажей.

«Авиаудары россиян приносят разрушительные последствия. Здесь, в бомбоубежище школы, под завалами погребены 60 человек. Возле входа в убежище ощущается очень сильный трупный запах», — рассказывала зрителям украинская журналистка.

Неслучайно, что в этих так называемых «репортажах» нет свидетельств самих местных жителей. Ведь никакого авиаудара на самом деле не было.

«Это подрыв. Если экспертиза приедет туда военная, они сразу определят. Потому что школу сложили. Никакого ни ВКС, ничего такого не было. Это подрыв! Человек, который стоял рядышком, видел это все!» — сообщил житель Белогоровки.

За мгновение до взрыва школу покинули люди в военной форме, оставив в подвале десятки мирных жителей.

«Оттуда выбежало человек 7-8, в черных повязках. Бежали, звонили кому-то. Буквально через три минуты долбанула школа. Ой, там столько людей было, ужас…» — едва сдерживая слезы, рассказала пожилая местная жительница.

После подрыва украинский военный кому-то отчитался по спутниковой связи. Говорил на иностранном языке. Вскоре, чтобы заставить мировую общественность поверить в тщательно срежиссированный жестокий миф, в Белогоровку прислали еще и иностранных журналистов.

«Приехали сотрудники France Press 13 числа. Я с ними поехал. Разговорились, спрашивает: „А вам не кажется, что это вторая Буча?“ А я ему и говорю: „Да, кажется! В смысле провокации“. После этого у него отпали вопросы», — вспомнил житель Белогоровки.

Теперь обстоятельства этой трагедии установят российские военные следователи. А погибших под завалами, которых украинские власти в пылу беспощадного фейкотворчества просто бросили и забыли, смогут по-человечески похоронить.