Канцлер Австрии Нехаммер: антироссийские санкции действуют не так быстро

Антироссийские санкции действуют не так быстро, как хотелось бы Евросоюзу. Об этом на переговорах в Вене заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Санкции не так быстро действуют, как, возможно, надеялись. Но это зависит от того, что российская армия и сама Российская Федерация за счет ее размеров имеет такую устойчивость, которая еще продлится», — сказал политик.

Он убежден в том, что так называемые «интеллигентные» ограничительные меры в отношении российской экономики сработают, однако на это нужно больше времени.

Страны Запада и ЕС начали санкционную политику против РФ на фоне спецоперации на Украине. Недружественные страны хотят ограничить доходы Москвы от экспорта энергоносителей. В частности, Еврокомиссия подчеркивала, что планирует отказаться от российских поставок на 90% к концу текущего года. Помимо этого, введено частичное эмбарго на нефть.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия сможет справиться с экономическими проблемами, построенными Западом. Президент России Владимир Путин также указывал на то, что западная стратегия по сдерживанию РФ нанесет ущерб мировой экономике и ухудшит жизнь миллионов людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по заявлению Нехаммера алкоголь или наркотики ждут Евросоюз, если рост цен сохранится.