Нехаммер: алкоголь или наркотики ждут Евросоюз, если рост цен сохранится

Нехаммер одобряет алкоголь, но в одном случае — когда хорошо. В то же время он не одобряет политику Евросоюза, которая стимулирует инфляцию.

Алкоголь или наркотики ждут Евросоюз, если власти объединения будут принимать меры, стимулирующие инфляцию, а не наоборот — подавляющиее ее. Такое предположение сделал канцлер Австрии и председатель Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер на партийном съезде АНП федеральной земли Тироль.

«Этот рост цен, эта инфляция, этот абсурдно высокий уровень затрат на энергию. И мы должны принять меры таким образом, чтобы мы не подстегивали инфляцию, а пытались ее подавить совместно в Евросоюзе», — цитирует РИА Новости слова Нехаммера.

По его словам, подавить рост цен и инфляции — не простая задача, однако если политика западных властей останется прежней, то «будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты».

«И я говорю, алкоголь — это в принципе нормально. Решающее — чокаться только в случае, когда хорошо», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что от паники Евросоюз перешел к действиям. Чехия и Германия подписали соглашение о взаимопомощи в вопросах поставок газа. Аналогичные документы в ближайшее время должны быть заключены и с другими странами-членами ЕС. Впрочем, «Северный поток» вскоре вновь может начать работу. Канада согласилась вернуть турбину, застрявшую там из-за санкций.