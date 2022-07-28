Журналистка Жигалова рассказала, чего не хватает Хаматовой в Латвии

Ненародная артистка: Жигалова подкольнула жалующуюся Хаматову

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актриса продолжает проживать в прибалтийском государстве и начитает потихоньку корректировать риторику.

Журналистка Алена Жигалова прокомментировала недавнее интервью Чулпан Хаматовой, которое актриса дала одному из западных изданий. В Telegram-канале «Неопра, блин!» она рассказала, чего именно не хватает сбежавшей артистке в Латвии.

«Чулпан Хаматова продолжает отсиживаться в Латвии и раздавать интервью. Теперь ненародная артистка повестку сместила и уже скучает по хорошей и богатой жизни в России, которой ей не так хватает в Латвии», — рассказала Жигалова.

В интервью Хаматова пожаловалась на свою жизнь в новой стране. Например, ее не устраивает то, что она не является главной актрисой в новой стране.

Чулпан Хаматова перебралась в Лативю после начала Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Она регулярно критикует страну, которая подарила ей славу, популярность и высокий заработок. Многие россияне и знаменитости осудили актрису за такое поведение и пожелали больше не возвращаться на родину. Тем не менее Министерство культуры России решило выпустить в августе фильм «Просточеловек», где актриса играет главную роль.

Как ранее писал 5-tv.ru, Чулпан Хаматова пожаловалась на жизнь в Латвии.

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