Китай предупредил США о риске «обжечься» в вопросах Тайваня

В рамках беседы глав КНР и США обсуждались как визит Нэнси Пелоси в Тайвань, так и украинский вопрос.

Си Цзиньпин выразил в беседе с Джо Байденом решительный протест в отношении внешнего вмешательства в дела Тайваня. Председатель КНР напомнил о том, что Пекин и более 1,4 миллиарда жителей республики намерены защищать свой суверенитет.

«Мы решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня, — цитирует главу Китая агентство Синьхуа. — Правительство и народ Китая занимают неизменную позицию, мы будем твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны».

Он также подчеркнул, что «нельзя идти против воли народа, играющий с огнем непременно обожжет сам себя».

КНР ожидает от американских коллег соблюдения обязательств по принципу «одного Китая» — это важнейшая политическая основа для дальнейшего развития отношений между Пекином и Вашингтоном.

В рамках телефонных переговоров между лидерами США и Китая также был затронут украинский вопрос и возможный приезд спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Беседа длилась более двух часов. Обе стороны сочли звонок обстоятельным и искренним.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что визит Нэнси Пелоси в Тайвань может окончательно рассорить Китай и США.