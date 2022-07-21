Визит Ненси Пелоси в Тайвань может окончательно рассорить Китай и США

Китай уже не раз предупреждал США, что вопрос Тайваня является «красной линией» в политической повестке, но Штаты продолжают провоцировать своего конкурента.

Визит спикера палаты представителей в Конгрессе США на Тайвань может спровоцировать военный конфликт между Китаем и Америкой.

Соединенным Штатам ясно дали понять, что если Нэнси Пелоси посетит Тайвань без согласия Пекина, то это будет расценено, как провокация. При этом, последствия для Вашингтона окажутся весьма тяжелыми.

Дело в том, что Китай считает Тайвань своей территорией, поэтому поездку столь крупного представителя Штатов в КНР считают вмешательством во внутренние дела.

Президент Соединеных Штатов Джо Байден уже заявил, что визит Нэнси Пелоси на остров — не лучшая идея, и планирует провести с Си Цзиньпином на эту тему телефонные переговоры.