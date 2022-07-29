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Госдеп запросил разговор Блинкена и Лаврова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Госдеп США направил Москве запрос о разговоре Блинкена с Лавровым

Госдеп запросил разговор Блинкена и Лаврова

Фото: www.globallookpress.com / Ron Przysucha/State Department

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Вашингтон хочет обсудить с Москвой несколько вопросов из двусторонней и международной повесток.

Госдепартамент США запросил беседу госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы выразили интерес, ясно заявили России, что намерены провести телефонный разговор между госсекретарем Блинкеном и министром Лавровым. До того, как вчера выступал госсекретарь, мы связались с соответствующими российскими коллегами и направили запрос о телефонном разговоре», — сказал журналистам глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Он добавил, что российская сторона подтвердила получение запроса.

По словам Прайса, Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, а также обозначить поддержку стамбульских соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Кроме того, Вашингтон намерен предостеречь Москву от присоединения украинских территорий, подчеркнул Прайс.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в МИД РФ заявили, что не получали от Госдепа запрос телефонного разговора Лаврова с Блинкеном, и узнали, что он якобы был, из сообщений СМИ.

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