Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В МИД РФ опровергли сообщения о намерении Блинкена переговорить с Лавровым

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

По словам госсекретаря США, он хотел обсудить с коллегой судьбу американцев, арестованных в России.

В МИД РФ опровергли сообщения о намерении Блинкена переговорить с Лавровым

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Москва не получала предложений от Вашингтона с просьбой телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную», — заявили в МИД России.

Накануне появилась информация о том, что Блинкен хочет переговорить с Лавровым о судьбе американских граждан, арестованных в России, и их обмене на заключенного в США Виктора Бута. Его в 2008 году осудили на 25 лет после провокации американских спецслужб.

Если бы телефонный разговор между главами МИД РФ и Госдепартаментом все-таки состоялся, он бы стал первым с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Лавров прокомментировал отказ Энтони Блинкена фотографироваться на G20.

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