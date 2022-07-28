В МИД РФ опровергли сообщения о намерении Блинкена переговорить с Лавровым

Москва не получала предложений от Вашингтона с просьбой телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную», — заявили в МИД России.

Накануне появилась информация о том, что Блинкен хочет переговорить с Лавровым о судьбе американских граждан, арестованных в России, и их обмене на заключенного в США Виктора Бута. Его в 2008 году осудили на 25 лет после провокации американских спецслужб.

Если бы телефонный разговор между главами МИД РФ и Госдепартаментом все-таки состоялся, он бы стал первым с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Лавров прокомментировал отказ Энтони Блинкена фотографироваться на G20.