Delfi: глава Latvijas gaze Калвитис подтвердил закупку Латвией российского газа

В Латвии подтвердили закупку российского газа через посредников

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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На официальном сайте была информация о том, что расчет за газ в рублях формально не противоречит антироссийским санкциям, но позже она была удалена.

Латвийское предприятие Latvijas gaze возобновило покупки российского голубого топлива, однако речь идет не о «Газпроме». Об этом сообщил руководитель компании Айгарс Калвитис.

«Latvijas gāze сейчас приобретает газ из России, но мы сейчас не покупаем газ у „Газпрома“, потому что мы не можем с „Газпромом“ рассчитаться. У нас есть другой поставщик… КТо он - это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем», — сказал Калвитис в эфире одного из телеканалов Латвии.

По словам главы латвийской газовой компании, расчет за энергоносители происходит в евро, а не в рублях. До этого латвийским парламентом были одобрены поправки к энергетическому закону. Согласно им, поставки газа из РФ запрещены. Кроме того, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс утверждал, что государство планирует обойтись без этого ресурсного канала.

На официальном сайте Latvijas gaze публиковалась информация о том, что расчет за газ в российской валюте формально не противоречит ограничительным мерам против РФ, но позже она была удалена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Латвии приняли закон о запрете поставок российского газа с 2023 года.

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