Прокуратура: в ресторанах Моргенштерна* выявлены грубые нарушения

Претензии надзорного ведомства были не только по санитарной-эпидемиологической части, но и по пожарной безопасности.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Грубые нарушения были найдены в московском ресторане «Кайф и точка» рэпера Моргенштерна*. Об этом сообщили 5-tv.ru в московской прокуратуре. С проверкой правоохранители в заведения знаменитости ворвались накануне.
«В ходе проверок выявлены нарушения требований федерального законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического, о пожарной безопасности и об обороте алкогольной продукции. Допущенные в ресторане грубые нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения», — пояснили в ведомстве.
В ресторанах Моргенштерна* выявлены нарушения.
По словам источника, в заведении нет второго эвакуационного выхода и заклеены датчики пожарной сигнализации. Как стало известно ранее, бургерная Моргенштерна была подвергнута неожиданной проверке. Вопрос о работе заведения решается.
«Приходите завтра и уточняйте у руководства», — попросила работница кафе.
Посетителям также было отказано в разговоре с администрацией. Очевидно, проверка стала для них неожиданностью. Сам Моргенштерн находится в Дубае.
В ресторанах Моргенштерна* выявлены нарушения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что бургерная Моргенштерна подверглась проверке одновременно с рестораном.
* Признан иноагентом.
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