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Посетителей не впускают: бургерная Моргенштерна* подверглась проверке одновременно с рестораном

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 15

Бургерная Моргенштерна* подверглась проверке одновременно с рестораном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Вопрос о том, будет ли работать бургерная, дальше, пока что остается открытым.

Бургерная Моргенштерна* KAIF BURGER на улице Никольской также подверглась проверке. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места, на которых видно — посетителей в заведение не пускают. На входе сидит полицейский. Он отметил, что вопрос о дальнейшей работе бургерной пока что решается.

Сотрудники кафе попросили посетителей приходить завтра. На просьбу поговорить с администратором по поводу работы они отказали. Очевидно, проверка стала для них неожиданностью.

«Приходите завтра и уточняйте у руководства», — попросила работница KAIF BURGER.

Сейчас представители надзорных органов проводят проверку в еще одном заведении, принадлежащем Моргенштерну*, «Кайф и точка». Сам хозяин точек в это время находится в Дубае.

Моргенштерн* отправился в ОАЭ прошлой осенью вместе со своей тогда еще супругой Диларой. В России в отношении рэпера было возбуждено уголовное дело по факту пропаганды наркотиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что брат Моргенштерна* сделал предложение руки и сердца Анне Мадан.

* — признан в России иноагентом.

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