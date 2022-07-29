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Песков: дата прямой линии с президентом Путиным будет определена позже

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Никита Кротов
Никита Кротов 15

Представитель Кремля сообщил журналистам, что как только что-то изменится, им об этом сообщат.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Дата прямой линии с президентом Владимиром Путиным будет определена позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Время будет определено, будет назначено. Действительно, „прямую линию“ в связи с напряженным графиком мы в начале лета не успели провести. Сейчас все-таки период такой отпускной у очень многих людей, поэтому они не смогут наблюдать за этим в том режиме, наверняка, в котором бы хотелось», — сказал представитель Кремля.

Также им было отмечено, что политический сезон начинается в первой половине сентября, как и в целом оживление жизни после лета. Песков добавил, после назначения даты все будут проинформированы.

До этого пресс-секретарь комментировал ситуацию в стране с коронавирусом. По его словам, количество заболевших растет. Он подчеркнул, что соблюдение мер предосторожности — личное дело каждого человека. При необходимости люди могут носить маски и прибегать к другим способам защиты от инфекции, если переживают за собственное здоровье. Кроме того, он сообщал, что его прививка действует, но не смог прокомментировать, ревакцинирован ли российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Песков призвал не доверять данным NYT о потерях ВС РФ на Украине.

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