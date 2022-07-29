Помимо России с ограничительными мерами могут столкнуться страны, занимающие нейтральную позицию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Запад не готов к уступкам по украинскому кризису. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не видят», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, видят ли в Кремле изменения западной позиции касаемо кризиса на Украине.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. В ответ на действия российских властей страны Запада и ЕС начали политику ограничительных мер. Глава государства заявлял, что стратегия сдерживания России ухудшит жизнь миллионов людей и нанесет ущерб мировой экономике. Также недружественные страны стали поставлять вооружения украинским нацистам.

Кроме того, пресс-атташе российского посольства в Пекине Георгий Егоров отмечал, что в мире наблюдается кульминация подобной политики. По его словам, с западными ограничительными мерами могут столкнуться страны с нейтральной позицией по Украине. Таким образом Запад реагирует на тех, кто не согласен с политикой, направленной против Москвы.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Дмитрия Пескова по вопросам о прямой линии с президентом.

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