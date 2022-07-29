Глава «Роскосмоса» Борисов объявил о начале выхода РФ из проекта МКС

Глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов объявил о начале выхода России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Он считает, что для таких шагов потребуется время.

«Мы об этом пока не предупреждали, в этом нет никакой необходимости. Мы просто сказали, что после 2024 года мы начинаем процесс выхода», — рассказал Борисов в эфире телеканала «Россия-24».

Произойдет ли это в середине 2024 года или в 2025 году непонятно. Все зависит, в том числе и от состояния работоспособности самой МКС.

При этом глава корпорации сказал, что такое решение не является секретным и выход РФ их проекта будет начат, о чем уже проинформирован президент Владимир Путин.

Кроме того, Борисов подчеркнул, что международная политика не должна затрагивать проекты на МКС.

«Проект МКС обогатил мировую науку в области знания о Вселенной, о Земле, дал всем участникам этого процесса новые знания, сплотил нас в какой-то степени. Я считаю, что и сегодня, и в будущем подобные проекты должны быть вне политики», — добавил он.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Юрий Борисов обозначил, что к моменту выхода России из проекта МКС начнется формирование государственной орбитальной станции.