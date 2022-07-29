«Заткнули рот» ракетой: за что Киев убил своих военных в СИЗО

Басурин: в Киеве знали, где находятся украинские пленные, и нанесли прицельный удар

Фото, видео: www.globallookpress.com / U.S. Department of Defense; 5-tv.ru

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Украинские военнопленные начали рассказывать правду о махинациях ВСУ, поэтому их просто решили убить «американским подарком» — HIMERS.

Военное командование Украины знало о местонахождении своих пленных и умышленно нанесло удар по колонии в ДНР, чтобы военные не смогли рассказать правду. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Хотел бы отметить, что данную локацию украинская сторона определяла сама. После того, как военнопленные начали рассказывать о преступлениях, которые они совершали по приказу политических властей Украины, был нанесен удар», — рассказал Басурин.

Кроме того, он отметил, что Киев настолько боялся, что тайное станет явным, что пустил в ход «драгоценный» ресурс — реактивные системы залпового огня HIMERS, подаренные США.

«Украинские власти пошли даже на использование данного типа вооружения (которого у них очень мало), чтобы заткнуть рот тем военным, которые начинали рассказывать правду о происходящем в Донбассе», — подчеркнул Эдуард Басурин.

По последним данным, в результате обстрела погибло 53 человека, еще 75 военнопленных получили ранения.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры последствий обстрела ВСУ по колонии в Еленовке. От помещения (и людей) практически ничего не осталось.

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