Режиссер сериала «Твин Пикс» дал очень эмоциональный совет пранкерам, которые говорили с ним от лица президента Украины.

Пракеры Вован и Лексус разыграли Дэвида Линча. С американским режиссером общались по уже отработанной схеме — от лица Владимира Зеленского.

Линча спросили: стоит ли вести переговоры с Владимиром Путиным. Создатель сериала «Твин Пикс» ответил очень эмоционально — беседу с ним выложили в интернете в озвучке самих авторов.

«Вам следует поговорить с ним напрямую, позвоните ему по телефону! Организуйте виртуальный ужин с ним, обсудите все вопросы!» — призвал кинематографист.

«Таким образом, вы полагаете, что нам с ним следует выпить по пиву, или что?» — уточнили пранкеры под видом Зеленского.

«Да, вам с ним нужно выпить по пиву», — подтвердил режиссер.

«Хорошо», — согласился «Зеленский».

«Даже по паре кружек пива!» — повысил ставки Дэвид Линч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стивен Кинг пообещал пранкерам написать фейковый сценарий о «зверствах русских» для СМИ.