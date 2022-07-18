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Стивен Кинг пообещал написать фейковый сценарий о «зверствах русских» для СМИ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 410

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Стивена Кинга

Стивен Кинг пообещал написать фейковый сценарий о «зверствах русских» для СМИ

Фото: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

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Король жанра ужасов заверил, что «сделает все, что может» ради выполнения поставленной задачи.

Стивен Кинг напишет фейковый сценарий о «жестокости русских» на Донбассе для СМИ. Такое обещание американский писатель дал в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), когда они позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского. Запись разговора опубликована в авторской программе пранкеров на RuTube.

«Сделаем все, что можем. Важно показать всему миру, чтобы каждый человек мог ежедневно следить за событиями из Украины. Нельзя позволять другим новостям занять центральное место», — ответил Кинг на просьбу мнимого Зеленского написать фейк.

Также пранкеры от имени главы Незалежной попросили у Кинга дать ему роль клоуна Пеннивайза в новой экранизации книги «Оно».

«Просто мечтаю сняться в фильме по вашим книгам. Пеннивайз — это мой любимый герой. Меня в детстве дразнили — „Оно“», — сказал лже-Зеленский Кингу.

В ответ писатель попытался объяснить, что Пеннивайз — отрицательный персонаж, но у него не вышло.

В июне жертвой розыгрыша российских пранкеров стала другая знаменитая писательница — автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Вован и Лексус позвонили ей также от имени Зеленского и попросили представить ее героя в образе украинца с чубом, а его известный шрам на лбу в виде буквы Z изменить на трезубец Незалежной. Роулинг пообещала изучить вопрос и отметила, что это сразу попадет на страницы газет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мэр Варшавы раскритиковал ЕС и украинских беженцев в беседе с Вованом и Лексусом.

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