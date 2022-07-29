Гонка на выживание: в Петербурге пройдет GARAGE FEST Игора Драйв

Гостей ждут выставка и заезды редких спорткаров. В программе — мотокросс-шоу и мастер-классы от именитых пилотов.

Фото, видео: ВКонтакте / igoradrive / Данил Колодин; 5-tv.ru

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Четырехчасовая гонка на выживание, новейшие болиды и лучшие музыкальные хиты. Все это на летнем фестивале GARAGE FEST Игора Драйв. Пройдет он на автодроме под Петербургом.

«Это фестиваль, который объединит в себе несколько важных составляющих авто- и мотожизни страны. Концертных составляющих, что позволит нам сделать абсолютно уникальный для РФ фестиваль автомотокультуры. В этом году уникальность четырехчасовой гонки дополняется тем, что она соберет самых титулованных, крутых российских пилотов», — рассказал генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов.

А еще гостей ждут выставка и заезды редких спорткаров. В программе — мотокросс-шоу и мастер-классы от именитых пилотов. Хорошее настроение поддержат выступления известных артистов и диджеев. Ну а для тех, кто хочет испытать свои силы — картинг и дритф-такси. Азам гоночного мастерства научат и детей. Фестиваль пройдет 6–7 августа.

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