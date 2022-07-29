Северная Македония передала подаренные Россией танки Т-72 Украине

Северная Македония передала Украине танки T-72. В сети стали появляться видеоролики с колонной грузовиков, на которые были погружены гусеничные машины. Местные журналисты, заинтересовавшись этими кадрами, обратились в оборонное ведомство страны с просьбой пояснить происходящее.

«Мы хотели бы отметить, что на основе проведенного анализа и принятых планов оснащения армии республики Северная Македония в предстоящий период будет проведена реформа, а именно расформирование танкового батальона», — цитирует ТАСС заявление Минобороны Северной Македонии.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что среди их приоритетов — создание модернизированных и современных средств для вооруженных сил государства, поэтому на безвозмездной основе решено передать все Киеву, который так, по их мнению, нуждается в устаревшей технике.

К слову, на вооружении республики был 31 танк Т-72, который был передан Россией в 2000 году в дар в рамках помощи во время конфликта с албанскими сепаратистами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страны Евросоюза продолжают потакать прихотям и выполняют просьбы киевского режима. На Украину прибыли польские танки PT-91.