Мирослава Карпович расплакалась из-за предательства возлюбленного

Актриса Мирослава Карпович выпустила свой первый клип на песню «Кто мы друг другу?». Она спела дуэтом с исполнителем LYNX.

Тема композиции — расставание с возлюбленным. Во время клипа актриса все время плачет, обращаясь к лирическому герою.

«Это очень важный момент в моей жизни, я не запела, нет. Но однажды мне дали прочитать стихи, которые превратились в песню, я благодарна за доверие LYNX и всей-всей команде. Творчество бывает разным, и сегодня у меня оно выглядит так», — написала Карпович в социальных сетях.

По словам артистки, она могла бы сказать то, о чем поет. Но она благодарна за возможность сделать это в виде песни.

Карпович также попросила подписчиков прокомментировать ее работу. Она подчеркнула, что позже расскажет подробней о клипе и о его смысле.

Мирослава Карпович встречалась с актером Павлом Прилучным. Они расстались совсем недавно. Не о нем ли плачет актриса в клипе?

Как ранее писал 5-tv.ru, Карпович прекрасно проводит время на Мальдивах, пока публика жалеет ее из-за расставания с коллегой Павлом Прилучным.