Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Мирослава Карпович расплакалась из-за предательства возлюбленного

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 446

Артистка поблагодарила за возможность выразить свои чувства в виде песни.

Мирослава Карпович расплакалась из-за предательства возлюбленного

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Актриса Мирослава Карпович выпустила свой первый клип на песню «Кто мы друг другу?». Она спела дуэтом с исполнителем LYNX.

Тема композиции — расставание с возлюбленным. Во время клипа актриса все время плачет, обращаясь к лирическому герою.

«Это очень важный момент в моей жизни, я не запела, нет. Но однажды мне дали прочитать стихи, которые превратились в песню, я благодарна за доверие LYNX и всей-всей команде. Творчество бывает разным, и сегодня у меня оно выглядит так», — написала Карпович в социальных сетях.

По словам артистки, она могла бы сказать то, о чем поет. Но она благодарна за возможность сделать это в виде песни.

Карпович также попросила подписчиков прокомментировать ее работу. Она подчеркнула, что позже расскажет подробней о клипе и о его смысле.

Мирослава Карпович встречалась с актером Павлом Прилучным. Они расстались совсем недавно. Не о нем ли плачет актриса в клипе?

Как ранее писал 5-tv.ru, Карпович прекрасно проводит время на Мальдивах, пока публика жалеет ее из-за расставания с коллегой Павлом Прилучным.

+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
61.31
1.11 62.57
1.35
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

Последние новости

21:01
Блэкаут в Берлине: власти ФРГ решили экономить и погрузили столицу во тьму
20:47
Кое-что нарастил: юморист Александр Морозов увеличил часть тела
20:28
Что скажет Шейк: Брэдли Купер пойман за поцелуем с новой избранницей в пекарне
20:20
Фюзеляж импортозамещенного SSJ-NEW доставлен в Жуковский для испытаний в ЦАГИ
20:12
Прохор Шаляпин подрался с Аленой Жигаловой во время интервью
20:05
Сгоревший в Москве хостел по документам был медицинской организацией

Сейчас читают

Справлюсь сама: взрослая дочь отказалась от помощи и связей Волочковой
Северная Македония передала подаренные Россией танки Т-72 Украине
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться — рекомендации эксперта

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год