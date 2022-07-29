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В Казанском военном училище новая традиция — звать замуж на выпускном

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Торжественная церемония по случаю выпуска курсантов обернулась для двух девушек самым счастливым днем в жизни.

Фото, видео: Татарстан 24

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Недавно из стен Казанского высшего танкового командного училища вышли 111 новоиспеченных офицеров — лейтенантов. Об этом сообщает телеканал «Татарстан 24».

Лица, как и погоны бывших курсантов, сияют на солнце. Они шли к этому дню целых четыре года, а кто-то все одиннадцать. Выпускники признаются, что действительно рады службе, а наставники-командиры гордятся своими «соколиками», говорят — жизнь прожита не зря, если есть такие ребята.

На выпускной к курсантам приехали временно исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом Рустам Миннекаев, который сказал пару напутственных слов для продолжателей традиций российской армии. Также выпускников навестил и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Офицеры прошли торжественным строевым маршем по плацу родного училища, вероятно, в последний раз и шагая подбросили монеты в воздух, отдали дань традиции. И в этом году в училище появилась новая трогательная традиция - звать девушек замуж - двое офицеров сделали предложение своим возлюбленным прямо перед своими сослуживцами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Казани открыли мурал в честь Дамира Исламова, российского военнослужащего, выпускника казанского танкового училища. Ему присвоили звание «Героя России» посмертно.

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