Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Задержаны руководители хостела, при пожаре в котором погибли восемь человек

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 36

Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Задержаны руководители хостела, при пожаре в котором погибли восемь человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Задержаны руководители хостела на юге Москвы, при пожаре в котором погибли восемь человек. Об этом сообщили в столичном СК.

«Задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов проводятся обыски», — рассказали в ведомстве.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинения, после чего суд примет решение о мере пресечения.

Уточняется, что наиболее вероятной причиной пожара считается неисправность электропроводки. Точно это будет установлено после экспертиз и опроса всех свидетелей и очевидцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сгоревший хостел принадлежит фирме «Мосмед», а она — бизнесмену Рауфу Миронову и его дочери Элеоноре. Примечательно, что по документам это вовсе не гостиница, а медицинская организация.

Всего месяц назад в сгоревшем заведении была проверка. Выявили десятки нарушений пожарной безопасности. Там не нашли ни огнетушителей, ни противодымной вентиляции, а эвакуационные пути были завалены.

Задержаны руководители хостела, при пожаре в котором погибли восемь человек

1/3

Telegram / skmoscowgsu

2/3

Telegram / skmoscowgsu

3/3

Telegram / skmoscowgsu

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
61.31
1.11 62.57
1.35
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

Последние новости

1:23
Бывший муж Гагариной объявил о поисках новой жены и получил предложение
0:56
Задержаны руководители хостела, при пожаре в котором погибли восемь человек
0:48
Эндокринолог назвала неочевидные признаки сахарного диабета
0:39
В Пентагоне назвали «непреднамеренным» удар Киева по СИЗО в Еленовке
0:14
Британцы заподозрили принца Уильяма в изменах Кейт Миддлтон из-за извращенной фантазии
23:57
Военные ДНР уничтожили пункты ВСУ из дуэта «Гиацинтов» и «Гвоздик»

Сейчас читают

Справлюсь сама: взрослая дочь отказалась от помощи и связей Волочковой
Не был в Донецке все восемь лет: отец Реввы рассказал об отношениях с сыном
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться — рекомендации эксперта

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год