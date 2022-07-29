Сгоревший в Москве хостел по документам был медицинской организацией

Стали известны новые подробности трагедии на юго-востоке Москвы — там восемь человек сгорели заживо в результате пожара в хостеле. Первый же осмотр места происшествия показал — у многих вообще не было шансов спастись. Эвакуационные выходы были завалены, а окна — забраны решетками. Причем претензии к владельцам хостела по части пожарной безопасности были давно. Почему гостиница продолжала работать, разбирался Игорь Балдин.

Внутри сгоревшего хостела на данный момент находятся полицейские и офицеры Следственного комитета. Ответ на один вопрос, что случилось, уже есть — короткое замыкание в неисправной электропроводке. Но эта искра стала последней, и сейчас ясно, к трагедии привела целая цепочка нарушений.

Помещения в данном жилом доме по закону нельзя использовать ни как гостиницу, ни как хостел. Однако хозяева хостела пытались выжать из пространства максимальную выгоду. Здесь не было ни системы пожаротушения, ни пожарной сигнализации, однако на окнах стояли такие решетки, запертые на замки. Именно это привело к большому количеству жертв.

Люди попросту не могли выбраться из охваченного пламенем здания. Даже в интернет предложении о сдаче хостела указано, что при желании пожарную сигнализацию можно убрать.

«У нас безобразие! Мы жаловались и писали про пожарные выходы эти у нас. С одной и с другой стороны эти балконы на одноподъездный дом — с 17-го этажа, представьте, людям надо бежать — все заканчивается здесь. В хостеле дверь пожарная забита!» — рассказывает местная жительница.

Все, что в полиции и МЧС сделали после многочисленных жалоб: открыли один эвакуационный выход, но в ночь пожара он был заперт. От главного входа людей отделяла стена огня, и постояльцы хостела оказались в западне.

На втором этаже жилого дома видны следы пожара, выставлены рамы. Их вынимали из окон. Федор и Мария чуть не задохнулись от угарного газа — они живут прямо над хостелом. В квартире, в которой только закончили ремонт, теперь менять нужно все.

«Пострадали окна, пострадали обои на стене. Потолок закоптился, и во второй комнате тоже окно», — рассказала она.

Вячеслав сам смог выбить решетку, последние три месяца он жил в данном бараке. Мужчина рассказал нам любопытную вещь: все, кого заселяли в хостел, работали в одной строительной фирме — она занимается металлоконструкциями. Всех постояльцев привозили сюда организованно.

«Двоих наших не хватает, там остались, они только приехали. Мы должны были завтра с ними первый день на работу ехать (с погибшими). Мы даже познакомиться толком не успели», — уточнил постоялец хостела.

Это договорная система, она работает так, что строительная компания обращается к фирме-хэдхантеру, а та, в свою очередь, к хостелу. Мигрантов привозят и селят в барачное жилье. Принцип один — максимально дешевое койко-место и все поставлено на поток.

Сгоревший хостел принадлежит фирме «Мосмед», а она — бизнесмену Рауфу Миронову и его дочери Элеоноре. И по документам это вовсе не гостиница, а медицинская организация.

Интересно, что всего месяц назад здесь была проверка. Выявили десятки нарушений пожарной безопасности. Нет огнетушителей, противодымной вентиляции, эвакуационные пути завалены.

«Органами надзора были выписаны предписания и предупреждения. Было выявлено 7 замечаний, в том числе вопросов, касающихся вопроса эвакуации», — сообщил Андрей Румянцев, врио начальника ГУ МЧС России по Москве.

Наша съемочная группа разыскала еще один московский хостел, который принадлежал Рауфу Миронову. Трехъярусные кровати, узкие проходы, вместо дверей — шторы и также нет пожарной сигнализации. После очередной проверки, его закрыли, но это единичный случай, который не решает проблему — в Москве по-прежнему масса таких хостелов-бараков.

«Мы, законодатели, должны проанализировать все эти случаи и внести изменения и в жилищный кодекс РФ, и в те требования, которые предъявляются на сегодняшний момент к тем хостелам временного размещения, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов», — сообщила Елена Николаева, председатель комиссии Московской городской думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Владельцы хостела следующие десять лет скорее всего проведут в тюрьме. Между прочим, Рауф Миронов и сам был связан с правоохранительными органами — много лет работал заместителем начальника Московского управления на воздушном и водном транспорте.

Использовал ли он эти связи, строя свой нелегальный бизнес, неизвестно. Но вопросы к полиции есть — ведь после многочисленных нарушений и жалоб хостел так и не закрыли.