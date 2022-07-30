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Мама экс-возлюбленной Тимати Алены Шишковой: «Люди читают и верят всему»

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Никита Кротов
Никита Кротов 112

Мать Алены Шишковой опровергла домыслы о своей дочери после разрыва с Тимати

Мама экс-возлюбленной Тимати Алены Шишковой: «Люди читают и верят всему»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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То и дело в СМИ появляется информация о злой матери рэпера Симоне, которая якобы лишила модель дочери, то страшной болезни — анорексии. Стоит ли верить всему, что пишут в прессе?

Слухи в мире шоу-бизнеса вполне нормальное явление. Однако всему есть предел. Свое недовольство молвой о дочери высказала мама модели Алены Шишковой.

«Люди читают и верят — про все: грудь, скулы, анорексию, дочку, живущую с Симоной и так далее, и тому прочее. А вы что-то видели в моем тексте про мои переживания, что я сильно переживаю из-за разрыва дочки с Тимати или из-за того, что она не в браке? Я что-то про это писала?» — приводит слова Надежды Леонидовны StarHit.ru.

Шишкову-старшую возмущают не только слухи о дочери, но и ожидание публики негативной реакции по поводу того, что воспитанием дочери рэпера Тимати в большей степени занимается мать исполнителя Симона.

До этого появилась информация о том, что Надежда Леонидовна очень переживает за дочь и ее личную жизнь. После разрыва с Тимуром Юнусовым девушка несколько лет одна. По словам Шишковой-старшей, она старается не вмешиваться, но в этот раз не смогла сдержаться.

Тимати и Алена Шишкова (2-я вице-мисс Россия 2012 года — Прим.ред.) были в отношениях около трех лет, у них родилась дочь Алиса. В 2015 году он начал встречаться с 1-й вице-мисс Россия 2014 года Анастасией Решетовой, которая в октябре 2019 года родила ему сына Ратмира. Через год пара рассталась.

Теперь у исполнителя новая пассия — модель Валентина Иванова. К слову, ее часто сравнивают с Ириной Шейк из-за схожести во внешности. Тимати официально подтвердил роман с ней в феврале этого года. Однако многие уверены, что прогулки под ручку и одобрение мамы музыканта — это исключительно часть контракта и рекламный ход.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мама Алены Шишковой боится за дочь.

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