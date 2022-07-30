Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии
С учетом того, что страна продолжает антироссийский курс, список будет пополнен, отметили в ведомстве.
Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg
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Министерство иностранных дел (МИД) России ввело в отношении 32 граждан Новой Зеландии санкции. Ограничения являются ответной мерой на недружественные действия австралийского правительства.
«В национальный „стоп-лист“ дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня. Указанным лицам въезд в РФ закрывается на бессрочной основе», — говорится в заявлении ведомства.
В «черном списке» оказались мэр Крайстчерча Лианн Одри Дэлзиел, заместитель командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Роуз Кинг, заместитель командующего Военно-морскими силами Шейн Арнделл, начальник тыловой службы Вооруженных сил Роб Крашка и другие.
С учетом антироссийского курса в Новой Зеландии список будет дополнен и другими лицами, добавили в МИД РФ.
24 февраля началась специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным после очередного обострения ситуации на Донбассе. Многие страны в ответ на решение России начали поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Так, Новая Зеландия в начале мая ввела ограничения в отношении 650 граждан РФ, включая российского лидера Владимира Путина и депутатов Госдумы РФ, а также в отношении 55 крупнейших российских предприятий и организаций.
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