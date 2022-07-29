МИД североевропейской страны рассматривает шесть вариантов для ограничения туризма из РФ. Однако даже до их принятия, там уже довольно скверно.

В финском МИДе рассказали о судьбе российских туристов в ближайшее время. Глава консульского отдела Юсси Таннер заявил, что дипломаты приготовили шесть вариантов.

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Первый — это полное прекращение оформления виз для наших граждан. Правда, тут есть проблема, это запрещено законами ЕС и правилами Шенгенской зоны. Второй вариант — ограничение принимаемых заявок на визу от россиян. Но это тоже не будет иметь большого эффекта, поскольку одних только многоразовых финских виз в России больше 100 тысяч.

Третий вариант — коронавирусный. Въезд в Финляндию только по строгим причинам — лечение, похороны родственника или что-то подобное. Вариант номер четыре — аннулировать все выданные россиянам визы. Но тут мы возвращаемся к пункту номер один — это снова запрещено законами.

Пятый вариант — закрыть границу для пассажирских перевозок и оставить только грузовые. На это нужна веская причина и к тому же можно получить зеркальный ответ. И наконец, шестой вариант, к которому и склоняются финны, — просто сидеть и ждать, пока Евросоюз все решит за них и издаст указ о российских туристах на своем уровне

Сейчас в Финляндии находится корреспондент «Известий» Алиса Паршакова, которая выяснила, что даже без введения всех этих мер российским туристам там приходится непросто. Сейчас она расскажет почему.

Общение с таможенниками больше напоминает допрос. В голосе слышится пренебрежение.

«Что случилось? Вы заснули, чего так медленно?» — допытывался таможенник.

Новые драконовские меры для русских. Из Финляндии теперь нельзя вывозить товар дороже 300 евро за штуку. Если техника — то до 750 евро. Вся еда — максимум пять килограммов. Русские везут с собой весы!

Под запретом на вывоз автомобильные детали, топливо и алкоголь. Их русским отказываются даже продавать. Список под названием «антироссийские санкции, вторжение России» постоянно расширяется. На столько, что по дороге домой у вас могут забрать оставшиеся евро.

«Более того, они могут сопоставить потом наличие покупок и налички, которую вы декларировали при въезде. Потом могут наказать и не выдать визу», — рассказала туристка из России.

Тем временем ведущие партии страны настаивают на прекращении выдачи виз. Хотя Финляндия уже в десять раз чаще отказывает, чем раньше. Для финнов это повод для гордости. Такой вывод можно сделать по заголовкам ежедневных бесплатных газет.

«Здесь написано: „Финляндия не должна быть торговым раем и транзитной страной для россиян“ Автор статьи и его спикеры призывают следовать примеру соседей-прибалтийцев», — зачитала корреспондент «Известий».

Жертвой русофобии стал даже монумент мира в Хельсинки. Скоро его снесут. А все потому, что это работа советского скульптора, и подарена она мэрией Москвы. Памятник неоднократно становился объектом вандализма. Сейчас он обмотан скотчем, видны краски, прикреплен украинский флаг. А ранее памятник даже пытались взорвать

Пропаганда потихоньку, но дает результаты. Особенно на севере страны. Доброжелательных финских соседей становится все меньше.

«Мама пошла в магазин, поздоровалась. А там украинка-продавщица даже пальцем показывала на мою маму и всем говорила: „Смотрите это русская, это русская, они фашисты“», — поделилась россиянка.

А вот пожилую женщину, говорившую по-русски в кафе, выгоняет местный житель, угрожает убийством. Она по-фински пытается его успокоить и объяснить, что уже 30 лет живет в Скандинавии. Но финн начинает распускать руки.

В полиции приграничной Иматры уже несколько заявлений от русских, которым испортили машины. А со следующей недели там еще и украинский гимн будут включать. Каждый вечер при торжественном сбросе воды в главной достопримечательности городка — водохранилище.

«В Иматре, например, распространяются антироссийские повестки и всякие наклейки. В хельсинкских группах пишут возмущенные финны о том, что заполонившие город дорогие российские машины, надо ломать», — рассказал финский журналист Кости Хейсканен.

После открытия границ шоп-туры из Петербурга в Финляндию стали ежедневными. Правда, водители автобусов признаются: лучше бы не ехали.

«Общее впечатление неприятное. Хоть с 15-го начал ездить, не очень хочется повторять», — признался мужчина.

Все билеты на ближайшие шоп-туры в Финляндию уже раскуплены. В визовых центрах — ажиотаж. В Петербурге, например, запись осталась только на октябрь. Россияне ринулись в страну, в которой, похоже, рады только нашим кошелькам.