Экспорт товаров из Турции в Россию вырос на 46% в годовом выражении

Больше товаров: экспорт из Турции в Россию в июне увеличился

Фото: www.globallookpress.com / Dmytro Smolyenko

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В 2021 году Турция занимала десятое место в списке крупнейших экспортеров товаров в Россию. Однако в 2022 году из-за санкций экспортные поставки стран, признанных недружественными, резко сократились.

В июне Турция резко увеличила экспорт товаров в Россию на фоне ограничительных мер. Об этом сообщает Турецкий институт статистики. Согласно данным, показатель повысился на 46% в годовом выражении до 791 миллиона долларов. Это позволит ей занять четвертое место в списке крупнейших поставщиков для рынка России.

Уточняется, что в мае показатель был на отметке в 519 миллионов. В частности, увеличились поставки персиков, черешни, а также машин, комплектующих и оборудования. Россия не публикует статистику по внешней торговле. За июнь пока отчитались азиатские партнеры РФ — Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония, Вьетнам, Малайзия, Таиланд и Турция. Известно, что за исключением турецкой стороны у всех остальных стран экспорт существенно снизился.

В прошлом году Турция входила в десятку крупнейших экспортеров России. На фоне санкций 2022 года она смогла обойти Италию, Польшу, Японию, Нидерланды, Францию и США. Поставки стран были сокращены из-за того, что их признали недружественными. Также подчеркивается, что экспортные объемы в Россию растут со стороны Белоруссии и Швейцарии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что антироссийские санкции действуют не так быстро.

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