Готовилась к побегу: Хаматова призналась в планах уехать из России до СВО
Актриса Хаматова сообщила о подготовке к отъезду из РФ до спецоперации
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
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Покинуть Родину артистка планировала долгие годы, чтобы посадка на «запасной аэродром» была мягкой.
Покинувшая РФ Чулпан Хаматова готовилась к отъезду из страны еще до начала спецоперации. «Запасной аэродром» в Риге она готовила более десяти лет. Деньги, которые артистка зарабатывала все это время в России, вкладывались в строительство дома на чужбине. И вот, когда момент настал, актриса помахала стране рукой. А вместо слов благодарности, высказала осуждение. Артистка не поддержала ни спецоперацию, ни военных, которые отправились восстанавливать справедливость в ДНР и ЛНР, рискуя собственными жизнями.
«Году в 2011–2012-м я стала думать: а если что-то будет все хуже, есть ли у меня какой-то вариант запасной? И поняла, что Латвия дает ВНЖ, если ты купишь землю. Я купила землю и через несколько лет даже построила дом, чего от себя никак не ожидала. Так получилось, что это было дешевле всего. И это то, что я могла себе позволить», — призналась латышскому журналисту Хаматова на YouTube-канале RusDelfi.
Она также заявила, что больше не планирует в своей жизни покупать квартиру. К такому решению она пришла после того, как ей пришлось бросить свое любимое жилье в Москве и «выдрать все корни».
«Потому что непонятно как. Не знаешь, как повернется жизнь», — сказала Хаматова.
Актриса не стала скрывать, что жизнь в Латвии не далась ей легко — пришлось привыкать к другому уровню жизни. Финансовое положение знаменитости настолько пошатнулось, что она была готова работать хоть курьером, хоть в службе такси. Артистка перестала верить, что сможет найти работу в другой стране. Но все же ей подвернулась такая возможность — теперь она в труппе Нового Рижского театра, которым руководит режиссер-русофоб Алвиса Херманис.
Правда, и в России, и в Латвии многие не верят, что Хаматова будет столь же востребована, как в Москве. Все худшее у актрисы только впереди, уверены некоторые из ее коллег. К примеру, актер Сергей Астахов уверен, что на чужбине на актрису всегда будут смотреть свысока или как на предателя. А по мнению Сергея Юшкевича, артистке еще придется и плясать под чужую дудку.
Чулпан Хаматова перебралась в Латвию после начала Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Она регулярно критикует страну, которая подарила ей славу, популярность и высокий заработок. Многие россияне и знаменитости осудили актрису за такое поведение и пожелали больше не возвращаться на родину.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народный артист РСФСР Всеволод Шиловский резко высказался об отъезде Чулпан Хаматовой именно в свете безответственного отношения к детям, которым нужна помощь.
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