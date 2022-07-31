Не отдадим: Даня Милохин не сможет исполнять композиции Шатунова

В сети проскользнула информация, что блогер может получить права на песни Шатунова, но директор погибшего певца категорически не согласен с этим.

Звезда Tik-Tok Даня Милохин не сможет исполнять песни почившего певца Юры Шатунова. С позицией запрета на перепевку композиций выступил директор покойного артиста Аркадий Кудряшов, пишет PROZVEZD.

«Никому и никогда на перепевки песни не отдадим», — пояснил собеседник.

Более того, по словам Кудряшова, бывший продюсер Андрей Разин тоже не имеет права ими распоряжаться.

Андрей Разин заявлял, у Милохина есть все качества для того, чтобы тот смог заменить звезду. Помимо Кудряшова, с ним не согласен и Юрий Лоза. По его мнению, у каждой эпохи есть свой лидер и кумир. Поэтому фанаты Шатунова просто не примут Милохина с чужими песнями, потому что не росли вместе с ним. Также Лоза отмечал, что при перепевке песен другим человеком, вскроется вся их бедность.

Кроме того, по словам исполнителя, шлягеры Шатунова не представляют особой ценности и вряд ли кого-то заинтересуют. До этого появилась информация, что Даня Милохин может завладеть авторскими правами на творчество умершего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Даня Милохин выругался матом из-за сравнения его с Юрой Шатуновым.