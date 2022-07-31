Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Глава Севастополя прокомментировал состояние пострадавших при атаке на штаб ЧФ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 185

По последним данным, в результате удара беспилотника ранения и травмы получили шесть человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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В результате атаки беспилотника в Севастополе пострадали шесть человек, погибших нет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев, подчеркнув, что лишь двое получивших травмы и ранения находятся в состоянии средней степени тяжести.

«Двое в средней степени тяжести, остальные — в легкой. Вся помощь необходимая оказывается», — подчеркнул глава субъекта.

Развозжаев отметил, что вследствие атаки БПЛА на территории штаба Черноморского флота РФ в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство. Находившихся поблизости людей ранило стеклом, которое разбилось от взрывной волны.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места ЧП в Севастополе.

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