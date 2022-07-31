В пресс-службе Черноморского флота прокомментировали инцидент со взрывом и подтвердили количество пострадавших.

Первые кадры с места атаки беспилотника в Севастополе

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Появились первые кадры последствий атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по штабу Черноморского флота.

На фотографиях, полученных 5-tv.ru можно заметить одного из пострадавших, лежащего на земле. По предварительным данным, в результате атаки пять человек – всем им незамедлительно оказана срочная медицинская помощь. Также на одном из снимков можно увидеть, что взрыв произошел у одного из входов в штаб.

Несколькими часами ранее пресс-служба Черноморского флота прокомментировала новости об атаке и официально подтвердила их.

«В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек», — говорится в сообщении.

Первые кадры с места атаки беспилотника в Севастополе

1/3

5-tv.ru

2/3

5-tv.ru

3/3

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские дроны-камикадзе атаковали территорию Запорожской атомной электростанции. В результате пострадало более десятка сотрудников АЭС.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 31 июля

Последние новости

11:08
Пелоси назвала страны, которые собирается посетить в Азии
10:50
Прямая трансляция Главного военно-морского парада в честь дня ВМФ России
10:43
«Будьте счастливы»: Богомолова застали на прогулке у моря с юной девушкой
10:29
В НАСА обвинили Китай в сокрытии данных о полетах ракет-носителей
10:21
Путин поприветствовал личный состав кораблей ВМФ в Кронштадте
10:01
Тест: Хорошо ли вы знаете мир «Гарри Поттера»?

Сейчас читают

«Помогаем нашим собратьям»: как бойцы ЛНР борются с украинскими националистами
TikTok-блогер Вика VIRA Раннева назвала ТОП-5 способов для поднятия настроения
Что нужно делать, если обгорел на даче
Первая среди первых: почему Эдита Пьеха и в 85 лет остается королевой российской эстрады

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год