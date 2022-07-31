Появились первые кадры последствий атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по штабу Черноморского флота.

На фотографиях, полученных 5-tv.ru можно заметить одного из пострадавших, лежащего на земле. По предварительным данным, в результате атаки пять человек – всем им незамедлительно оказана срочная медицинская помощь. Также на одном из снимков можно увидеть, что взрыв произошел у одного из входов в штаб.

Несколькими часами ранее пресс-служба Черноморского флота прокомментировала новости об атаке и официально подтвердила их.

«В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек», — говорится в сообщении.

Первые кадры с места атаки беспилотника в Севастополе 1/3 5-tv.ru 2/3 5-tv.ru 3/3 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские дроны-камикадзе атаковали территорию Запорожской атомной электростанции. В результате пострадало более десятка сотрудников АЭС.