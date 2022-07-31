Игра не по правилам: как Людмила Гурченко загубила карьеру молодой актрисе

Звезда «Карнавальной ночи» несмотря на хрупкую внешность отличалась сильным характером. Мириться с поражением было не в ее правилах. Даже если не могло обойтись без жертв.

Советская актриса Людмила Гурченко отличалась сильным характером и умела добиваться своей цели. Даже если на пути были, казалось бы, непреодолимые преграды. Но часто бывает, что победы достаются ценою жертв. Так, к примеру, произошло в случае с актрисой Ольгой Бан. Оказывается, во время съемок картины «Человек родился» она непроизвольно перешла дорогу молодой коллеге Людмиле Гурченко.

Сложная судьба

Так получилось, что Гурченко на главную роль в картине худсовет не утвердил. Ее сочли сильно веселой для главной героини. Актрисе даже не помогло ее привилегированное положение, ведь она была замужем за режиссером этой же киноленты Василием Ордынским. В итоге роль получила молодая артистка Ольга Бан.

Вот только на этом история не закончилась. Людмила не могла смириться с неудачей и настояла перед супругом на том, чтобы хотя бы озвучить главную героиню. Упорство взяло свое. Правда, для Ольги это оказалось настоящим ударом, от которого она так и не пришла в себя.

Причем девушка впоследствии тоже вышла замуж за режиссера, Алексея Симонова, сына известного писателя Константина Симонова. Он влюбился в Ольгу с первого взгляда, когда увидел на экране, и судьба в конечном итоге свела их. Алексей ради супруги специально стал режиссером — она и только она должна была играть главные роли в его картинах. Но супругу это смущало, она хотела все по-честному. А потом у пары родился ребенок, и Ольга внешне сильно изменилась. Настолько, что больше в кино не снималась, а горе стала запивать алкоголем, рассказывают авторы фильма «А была ли любовь?».

В итоге жизнь актрисы оборвалась в 42 года. Однажды она выпила огромную дозу снотворного и больше не проснулась. А ее коллега и соперница Людмила Гурченко за все то время сумела сыграть огромное количество ролей. Правда, не благодаря Ордынскому — с ним она вскоре после выхода ленты «Человек родился» развелась, и ее главным режиссером стал Эльдар Рязанов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременную внучку Людмилы Гурченко оставил любимый человек.