Внучку Людмилы Гурченко Елену Королеву бросил мужчина из-за беременности

Беременную внучку Людмилы Гурченко оставил любимый человек

Фото: Instagram* / ellena_korolena

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Две полоски на тесте стали приговором для отношений. Чем напугало человека известие о беременности — неизвестно.

У актрисы Людмилы Гурченко осталась единственная внучка Елена Королева. Женщина далека от славы, но тем не менее в жизни хватает кульбитов. Избранник, узнав о том, что Королева ждет ребенка, бросил ее.

По ее словам, с возлюбленным Александром они знакомы очень давно, но общались лишь формально, поскольку мужчина был женат, а Елена находилась в отношениях. Покорить сердце красавицы ему удалось тем, что он отводил дочку в детский сад самостоятельно. Общение возобновилось весной.

«Он три года назад развелся. Начал ухаживать. Не без романтики. Предложил с парашютом прыгнуть… В общем, начался головокружительный роман. Я бы сказала, роман высшего пилотажа. Тем более, Саша — человек авиации, подполковник запаса. Состоит также в российском Союзе офицеров запаса. Ему 40 лет. Кстати, был в охране Джеффа Монсона, когда тот в Москву приезжал… Окружал заботой. Джентльменские поступки с его стороны были. В общем, влюбилась…» — призналась Королева в интервью KP.RU.

Она добавила, что военный произвел на нее впечатление порядочного, и это было прекрасно. Однако сказка быстро закончилась. Две полоски на тесте вынесли приговор отношениям. Александр исчез в неизвестном направлении, а почему его напугало известие о рождении ребенка — загадка. Внучка Людмилы Марковны подчеркнула, что отношения с бывшем мужем Павлом у нее гораздо лучше, несмотря на то, что они разошлись.

«Я прекрасно знаю, что могу ему позвонить, и он как минимум ответит. И прекрасно помню тот момент, когда я ему сообщила, что беременна. Его реакция: «Лен, аборт ты не делаешь, рожаем», — рассказала собеседница.

Королева резюмировала, что ее мужчины — диаметрально противоположны друг другу. Один за ней ухаживал и опекал, когда ей было тяжело, другой же не нашел лучшего выхода, как попросту заблокировать во всех соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему внучка Людмилы Гурченко не ладит с ее вдовцом Сергеем Сениным.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Беременную внучку Людмилы Гурченко оставил любимый человек

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